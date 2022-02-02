CIT: До кордонів України почали перекидати війська Росгвардії — їх можуть задіяти в окупації

Минулого тижня Росією почали переміщувати війська і техніку Росгвардії, частину з них направили до окупованого Криму і Курська, який розташований за 110 кілометрів від кордону з Україною.

Про це повідомляє група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT), яка проаналізувала відеозаписи в соцмережах.

Записи про перекидання військ публікували 29—31 січня, переважно їх робили на залізничних перегонах і трасах в Архангельській та Тульській областях і в Петрозаводську. На відео видно БТР-80, бронеавтомобілі, вантажівки, автозаки й автомобілі військової автоінспекції з відповідною символікою. При цьому з них зняті номери.

Російський телеканал ТВ2 повідомляв, що 26 січня з Томська до Курська перекинули 130 військових Росгвардії через «напружену ситуацію на кордоні з Україною». 28 січня за допомогою сервісу Flightradar24 аналітики відстежили Іл-76 Росгвардії, який прибув до Криму.

«Поки що ми не спостерігали розміщення росгвардійців у таборах чи населених пунктах біля кордонів України. Водночас слід зазначити, що подібне перекидання ВНГ є досить нехарактерним», — зазначили в CIT.

Раніше розслідувачі заявляли, що перекидання Росгвардії буде тривожним сигналом. Її можуть використовувати при вторгненні на окупованих територіях, щоб утихомирювати місцеве населення і партизанів. Подібний досвід Росгвардія отримала в Сирії.