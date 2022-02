Все беспокоятся о полномасштабном вторжении России в Украину, а американские шоу снимают об этом сатирические скетчи. В них шутят о нерешительной Германии и предлагают Путину осваивать Сибирь

Уже несколько месяцев подряд мир обсуждает возможное масштабное вторжение России в Украину. У границ Украины находится 100-тысячная группировка российских войск. Все это время ситуацию в Украине освещают зарубежные СМИ. Новости о масштабной российской агрессии появляются на страницах The Guardian, The New York Times, The Washington Post и других изданий. Американские сатирические шоу, освещающие международную политику, тоже говорят об Украине — впервые со времен импичмента Дональда Трампа. Журналистка «Бабеля» Яна Собецкая посмотрела последние скетчи Saturday Night Live, The Late Show with Stephen Colbert, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon и рассказывает, о чем там шутят. Если коротко — насмехаются над Россией, которая «не собирается ни на кого нападать», но собирает войска, удивляются спокойному отношению к ситуации Владимира Зеленского и высмеивают политику Германии.