Усі непокояться через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а американські шоу знімають про це сатиричні скетчі. В них жартують про нерішучу Німеччину та пропонують Путіну освоювати Сибір

Вже кілька місяців поспіль світ обговорює можливе масштабне вторгнення Росії в Україну. Біля кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання російських військ. Увесь цей час ситуацію в Україні висвітлюють закордонні ЗМІ. Новини про повномасштабну російську агресію з’являються на шпальтах The Guardian, The New York Times, The Washington Post та інших видань. Американські сатиричні шоу, які висвітлюють міжнародну політику, теж говорять про Україну — вперше з часів імпічменту Дональда Трампа. Журналістка «Бабеля» Яна Собецька подивилася останні скетчі Saturday Night Live, The Late Show with Stephen Colbert, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon і розповідає, про що там жартують. Якщо коротко — кепкують з Росії, яка «не збирається ні на кого нападати», але збирає війська, дивуються спокійному ставленню до ситуації Володимира Зеленського та висміюють політику Німеччини.