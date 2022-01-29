Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время отправит в Восточную Европу войска

Президент США Джо Байден заявил, что планирует направить небольшое количество американских военных в Восточную Европу в «ближайшей перспективе» — на фоне опасений по поводу возможного российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает Белый дом.

«В ближайшее время я направлю войска в Восточную Европу, в страны НАТО, не очень много», — сказал Байден журналистам на Объединенной базе «Эндрюс» по возвращении из поездки в Питтсбург.

Пентагон уже привел 85 00 военнослужащих в повышенную боевую готовность для возможного развертывания в странах НАТО в Восточной Европе, пишет The Hill.