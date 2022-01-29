Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время отправит в Восточную Европу войска

Президент США Джо Байден заявил, что планирует направить небольшое количество американских военных в Восточную Европу в «ближайшей перспективе» — на фоне опасений по поводу возможного российского вторжения в Украину.
Об этом сообщает Белый дом.
«В ближайшее время я направлю войска в Восточную Европу, в страны НАТО, не очень много», — сказал Байден журналистам на Объединенной базе «Эндрюс» по возвращении из поездки в Питтсбург.
Пентагон уже привел 85 00 военнослужащих в повышенную боевую готовность для возможного развертывания в странах НАТО в Восточной Европе, пишет The Hill.
24 января стало известно, что страны НАТО переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания в Восточной Европе. А перед этим американская газета The New York Times писала, что Байден может отправить в страны Восточной Европы тысячи американских военных, позже он это подтвердил сам.
- Сейчас возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь — вооружение. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. Великобритания передала гранатометы NLAW. Страны Балтии скоро передадут Javelin и ПЗРК Stinger.