Президент США Джо Байден заявив, що найближчим часом відправить до Східної Європи війська

Президент США Джо Байден заявив, що планує направити невелику кількість американських військових у Східну Європу в «найближчій перспективі» — на тлі побоювань щодо можливого російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Білий дім.

«Найближчим часом я направлю війська до Східної Європи, до країн НАТО, не дуже багато», — сказав Байден журналістам на Обʼєднаній базі «Ендрюс» після повернення з поїздки до Піттсбурга.

Пентагон вже привів 8 500 військовослужбовців у підвищену бойову готовність для можливого розгортання у країнах НАТО у Східній Європі, пише The Hill.