Президент США Джо Байден заявив, що найближчим часом відправить до Східної Європи війська

Президент США Джо Байден заявив, що планує направити невелику кількість американських військових у Східну Європу в «найближчій перспективі» — на тлі побоювань щодо можливого російського вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Білий дім.
«Найближчим часом я направлю війська до Східної Європи, до країн НАТО, не дуже багато», — сказав Байден журналістам на Обʼєднаній базі «Ендрюс» після повернення з поїздки до Піттсбурга.
Пентагон вже привів 8 500 військовослужбовців у підвищену бойову готовність для можливого розгортання у країнах НАТО у Східній Європі, пише The Hill.
24 січня стало відомо, що країни НАТО переводять сили в стан готовності та направляють додаткові кораблі та винищувачі до місць розгортання у Східній Європі. А перед цим американська газета The New York Times писала, що Байден може відправити до країн Східної Європи тисячі американських військових, пізніше він це підтвердив сам.
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу — озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin і ПЗРК Stinger.