В США заявили, что «видят признаки» возможного применения военной силы России против Украины «сейчас или в середине февраля»

В США считают, что Россия может в ближайшее время применить военную силу против Украины.
Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман во время онлайн-дискуссии YES с экс-президентом Эстонии, членом Наблюдательного Совета YES Керсти Кальюлайд.
«Я не знаю, принял ли он [Путин] окончательное решение, но мы, конечно, видим все признаки того, что он планирует применить военную силу сейчас или, может быть, в середине февраля», — сказала она.
Также Шерман заверила, что США будут помогать Украине, но пока не могут предоставить План действий для членства в НАТО.
«Мы будем поддерживать Украину. Без Украины ничего не будет. Мы сказали об этом нашим российским партнерам. [...] НАТО подтвердило, что Украина имеет право иметь такие амбиции и когда-нибудь, возможно, вступит в этот Альянс. И я уверена, что в этом плане будущее Украины очень позитивно», — подчеркнула она.
По словам Шерман, для получения плана действий по вступлению в НАТО Украина должна провести земельную реформу, побороть коррупцию, поддерживать демократию и демократические институты.
«Мы будем делать все, чтобы поддержать президента [Украины] во всех его усилиях и чтобы страна могла уверенно смотреть в будущее, которое она для себя избрала», — добавила она.
- 14 июня 2021 года по итогам саммита Брюсселя НАТО лидеры 30 стран-членов одобрили коммюнике, которое подтверждает принятое в 2008 году на Бухарестском саммите решение о том, что Украина станет членом Альянса через План действий по членству.
- Президент США Джо Байден заявил, что агрессия России на Донбассе не является препятствием для Украины на пути вступления в НАТО. Главное условие — соответствие критериям Альянса и борьба с коррупцией.
- Сейчас возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали военные учения возле границ Украины и ЕС, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь — вооружение. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. Великобритания передала гранатометы NLAW. Страны Балтии вскоре передадут Javelin и ПЗРК Stinger.