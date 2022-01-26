В США заявили, что «видят признаки» возможного применения военной силы России против Украины «сейчас или в середине февраля»

В США считают, что Россия может в ближайшее время применить военную силу против Украины.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман во время онлайн-дискуссии YES с экс-президентом Эстонии, членом Наблюдательного Совета YES Керсти Кальюлайд.

«Я не знаю, принял ли он [Путин] окончательное решение, но мы, конечно, видим все признаки того, что он планирует применить военную силу сейчас или, может быть, в середине февраля», — сказала она.