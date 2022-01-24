Россия вывела в Балтийское море на учения 20 боевых кораблей

Россия вывела в Балтийское море на якобы плановые учения 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Об этом сообщил Западный военный округ.

В составе тактических групп будут действовать тральщики и малые противолодочные корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера. Сообщается, что корабли отработают борьбу с подводными лодками и минными заграждениями.

В целом РФ намерена проводить учения по февраль. Их география будет затрагивать и дальние регионы — Средиземное, Северное и Охотское моря, а также северо-восточные части Атлантического и Тихого океанов. В них будут участвовать свыше 140 боевых кораблей и судов, более 60 единиц авиации и около 10 тысяч военнослужащих.