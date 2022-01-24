Россия вывела в Балтийское море на учения 20 боевых кораблей

Россия вывела в Балтийское море на якобы плановые учения 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
Об этом сообщил Западный военный округ.
В составе тактических групп будут действовать тральщики и малые противолодочные корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера. Сообщается, что корабли отработают борьбу с подводными лодками и минными заграждениями.
В целом РФ намерена проводить учения по февраль. Их география будет затрагивать и дальние регионы — Средиземное, Северное и Охотское моря, а также северо-восточные части Атлантического и Тихого океанов. В них будут участвовать свыше 140 боевых кораблей и судов, более 60 единиц авиации и около 10 тысяч военнослужащих.
- Все эти учения проходят на фоне стягивания войск России возле границы Украины, которые могут в ближайшее время начать вторжение. Из-за этого США и НАТО усилят войсками и техникой страны восточной Европы. Россия угрожает на это ответом. США также планируют отправить корабли в Черное море и авиацию в Украину, чтобы сдержать силы РФ.