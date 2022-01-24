NBC: Пентагон для сдерживания России хочет направить в Украину бомбардировщики и корабли

Министр обороны США Ллойд Остин предложил президенту США Джо Байдену направить в Украину бомбардировщики, корабли и усилить соседние с Украиной страны войсками.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителей Пентагона и чиновника из администрации Байдена.

Остин предложил меры для сдерживания России от нападения на Украину. Речь о полетах боевой авиации над Украиной, заходах кораблей в Черное море и переброске дополнительных войск/техники в Польшу, Румынию и другие восточные рубежи НАТО.

По словам официальных лиц, Остин представил варианты, чтобы успокоить союзников по НАТО, усилить их оборону и отбить желание у РФ начинать активные боевые действия.

Сегодня, 24 января, Альянс объявил, что приводит силы в состояние готовности и направляет дополнительные корабли и истребители в места развертывания в Восточной Европе. Американские СМИ сообщали, что США планируют отправить в Восточную Европу до 5 тысяч военных с возможностью увеличить их количество в 10 раз в случае ухудшения ситуации.