NBC: Пентагон для сдерживания России хочет направить в Украину бомбардировщики и корабли

Министр обороны США Ллойд Остин предложил президенту США Джо Байдену направить в Украину бомбардировщики, корабли и усилить соседние с Украиной страны войсками.
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителей Пентагона и чиновника из администрации Байдена.
Остин предложил меры для сдерживания России от нападения на Украину. Речь о полетах боевой авиации над Украиной, заходах кораблей в Черное море и переброске дополнительных войск/техники в Польшу, Румынию и другие восточные рубежи НАТО.
По словам официальных лиц, Остин представил варианты, чтобы успокоить союзников по НАТО, усилить их оборону и отбить желание у РФ начинать активные боевые действия.
Сегодня, 24 января, Альянс объявил, что приводит силы в состояние готовности и направляет дополнительные корабли и истребители в места развертывания в Восточной Европе. Американские СМИ сообщали, что США планируют отправить в Восточную Европу до 5 тысяч военных с возможностью увеличить их количество в 10 раз в случае ухудшения ситуации.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь в виде вооружения. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. Британия передала гранатометы NLAW. Страны Балтии вскоре передадут Javelin и ПЗРК Stinger.
- Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля — после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.