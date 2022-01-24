NBC: Пентагон для стримування Росії хоче направити в Україну бомбардувальники і кораблі

Міністр оборони США Ллойд Остін запропонував президенту США Джо Байдену направити в Україну бомбардувальники, кораблі і посилити сусідні з Україною країни військами.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на представників Пентагону і чиновника з адміністрації Байдена.

Остін запропонував заходи щодо стримування Росії від нападу на Україну. Йдеться про польоти бойової авіації над Україною, заходи кораблів у Чорне море і перекидання додаткових військ/техніки до Польщі, Румунії та інших східних рубежів НАТО.

За словами офіційних осіб, Остін представив варіанти, щоб заспокоїти союзників по НАТО, посилити їхню оборону і відбити бажання у РФ розпочинати активні бойові дії.

Сьогодні, 24 січня, Альянс оголосив, що приводить сили у стан готовності і спрямовує додаткові кораблі та винищувачі до місць розгортання у Східній Європі. Американські ЗМІ повідомляли, що США планують відправити до східної Європи до 5 тисяч військових із можливістю збільшити їх кількість у 10 разів у разі погіршення ситуації.