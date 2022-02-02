У Білорусі стартував перший етап спільних із Росією військових навчань

У Білорусі стартував перший етап військових навчань «Союзна рішучість — 2022», який триватиме до 9 лютого. Російські та білоруські військові розпочали бойове злагодження — тактичну підготовку і тренування підрозділів.

Як повідомляє Міноборони Росії, перший етап навчань пройде на полігонах «Домановський», «Гожський», «Обуз-Ліснівський», «Брестський» і «Осиповичський».

У тренуваннях братимуть участь танки, БМП, артилерія і протитанкові розрахунки. Війська країн відпрацюють прийоми та способи бойових дій, перевірять свої тактики оборони держобʼєктів від умовного ворога і захист кордону в повітряному просторі.

Другий етап навчань стартує 10 лютого і триватиме до 20 лютого. На цьому етапі війська Росії та Білорусі відбиватимуть умовну «зовнішню агресію» армій та проведуть навчання із «протидії тероризму і захисту інтересів Союзної держави». Що означають останні два пункти — у Міноборони країн не уточнюють. Влада Білорусі «терористичною загрозою» часто називає протести проти режиму Олександра Лукашенка.