У Білорусі стартував перший етап спільних із Росією військових навчань

У Білорусі стартував перший етап військових навчань «Союзна рішучість — 2022», який триватиме до 9 лютого. Російські та білоруські військові розпочали бойове злагодження — тактичну підготовку і тренування підрозділів.
Як повідомляє Міноборони Росії, перший етап навчань пройде на полігонах «Домановський», «Гожський», «Обуз-Ліснівський», «Брестський» і «Осиповичський».
У тренуваннях братимуть участь танки, БМП, артилерія і протитанкові розрахунки. Війська країн відпрацюють прийоми та способи бойових дій, перевірять свої тактики оборони держобʼєктів від умовного ворога і захист кордону в повітряному просторі.
Другий етап навчань стартує 10 лютого і триватиме до 20 лютого. На цьому етапі війська Росії та Білорусі відбиватимуть умовну «зовнішню агресію» армій та проведуть навчання із «протидії тероризму і захисту інтересів Союзної держави». Що означають останні два пункти — у Міноборони країн не уточнюють. Влада Білорусі «терористичною загрозою» часто називає протести проти режиму Олександра Лукашенка.
Країни Заходу занепокоєні цими навчаннями. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що перекидання російських військ у Білорусь можуть використати для подальшого вторгнення на територію України. Москва та Мінськ це спростовують і стверджують, що спільні навчання жодної загрози не становлять.
- На тлі накопичення біля кордонів України близько 130 тисяч російських військових, РФ розпочала з НАТО і США переговори про гарантії безпеки. Росія вимагає припинити розширення Альянсу на схід і не брати до свого складу Україну.
- США і НАТО у своїх відповідях РФ дали зрозуміти, що не відмовляться від принципу відкритих дверей. МЗС Росії при цьому назвало письмову відповідь США «приводом для початку серйозної розмови».