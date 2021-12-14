У Білорусі за заклики до запровадження санкцій саджатимуть у в’язниці. Лукашенко підписав закон

Як повідомили у пресслужбі Лукашенка, 14 грудня він підписав закон, який вносить зміни до Кримінального кодексу країни.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який впроваджує кримінальну відповідальність за заклики до застосування санкцій щодо Білорусі, її громадян та організацій.

Згідно з текстом законопроєкту, «заклики, спрямовані на застосування заходів обмежувального характеру (санкцій) щодо Республіки Білорусь, фізичних та юридичних осіб» каратимуться обмеженням волі терміном до пʼяти років або позбавленням волі терміном до шести років.

Водночас, якщо такі заклики будуть звернені до інших держав, міжнародних та іноземних організацій, передбачено покарання від трьох до десяти років позбавлення волі.

У разі, якщо запровадити санкції закликав посадовець, використовуючи свої службові повноваження, або якщо такі заклики призвели до тяжких наслідків, — від чотирьох до дванадцяти років позбавлення волі.