У Білорусі опозиціонера Сергія Тихановського засудили до 18 років колонії

У Білорусі Гомельський обласний суд на виїзному засіданні 14 грудня засудив блогера Сергія Тихановського до 18 років колонії посиленого режиму. Він хотів бути суперником Олександра Лукашенка на президентських виборах, однак його арештували, і тоді у політичну боротьбу вступила його дружина Світлана, яка зараз є лідеркою білоруської опозиції.

Про вирок повідомляє білоруське видання Zerkalo.

Тихановського визнали винним:

у масових заворушеннях;

розпалюванні соціальної ворожнечі;

перешкоджанні роботі ЦВК;

організації та участі у діях, що грубо порушують громадський порядок.

Слідство стверджувало, що Тихановський разом із прихильниками займався «підготовкою та організацією масових заворушень у Білорусі протягом тривалого часу через канали на YouTube і Telegram».

Вироки отримали і соратники Тихановського: Микола Статкевич — 14 років; Ігор Лосик — 15 років; Артем Саков — 16 років; Володимир Циганович — 15 років; Дмитро Попов — 16 років.