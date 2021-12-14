У Білорусі опозиціонера Сергія Тихановського засудили до 18 років колонії

У Білорусі Гомельський обласний суд на виїзному засіданні 14 грудня засудив блогера Сергія Тихановського до 18 років колонії посиленого режиму. Він хотів бути суперником Олександра Лукашенка на президентських виборах, однак його арештували, і тоді у політичну боротьбу вступила його дружина Світлана, яка зараз є лідеркою білоруської опозиції.
Про вирок повідомляє білоруське видання Zerkalo.
Тихановського визнали винним:
- у масових заворушеннях;
- розпалюванні соціальної ворожнечі;
- перешкоджанні роботі ЦВК;
- організації та участі у діях, що грубо порушують громадський порядок.
Слідство стверджувало, що Тихановський разом із прихильниками займався «підготовкою та організацією масових заворушень у Білорусі протягом тривалого часу через канали на YouTube і Telegram».
Вироки отримали і соратники Тихановського: Микола Статкевич — 14 років; Ігор Лосик — 15 років; Артем Саков — 16 років; Володимир Циганович — 15 років; Дмитро Попов — 16 років.
- Сергій Тихановський у 2019 році завів YouTube-канал «Країна для життя». Він їздив по різних містах і розповідав про людей. Канал став популярним, у нього понад 300 тисяч передплатників. Сергій хотів балотуватися в президенти, але його затримали і заарештували. З весни 2020 року Тихановський сидить у СІЗО, а замість нього у президенти Білорусі балотувалася дружина Світлана, яка після виборів переїхала до Литви і стала обличчям та лідером білоруської опозиції.