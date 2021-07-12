Литва офіційно відмовила Білорусі у видачі Тихановської

Литовська сторона офіційно відмовила білоруській владі у видачі опозиціонерки Світлани Тихановської.

Про це повідомив генеральний прокурор Білорусі Іван Швед, пише видання Zerkalo.io.

Він розповів, що білоруська влада направляє в різні країни запити щодо екстрадиції тих, хто виїхав з країни після президентських виборів. Проти опозиціонерів та учасників акцій протесту порушили кримінальні справи. Швед повідомив, що всі ці запити лишаються без уваги — окрім Тихановської.

«Справді, прийшли документи, вже офіційно можу підтвердити, про відмову Литви у виданні. Але в цій відмові нема ніякого мотивування: на підставі чого вони нам відмовили», — заявив генпрокурор.