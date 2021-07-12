Литва офіційно відмовила Білорусі у видачі Тихановської

Литовська сторона офіційно відмовила білоруській владі у видачі опозиціонерки Світлани Тихановської.
Про це повідомив генеральний прокурор Білорусі Іван Швед, пише видання Zerkalo.io.
Він розповів, що білоруська влада направляє в різні країни запити щодо екстрадиції тих, хто виїхав з країни після президентських виборів. Проти опозиціонерів та учасників акцій протесту порушили кримінальні справи. Швед повідомив, що всі ці запити лишаються без уваги — окрім Тихановської.
«Справді, прийшли документи, вже офіційно можу підтвердити, про відмову Литви у виданні. Але в цій відмові нема ніякого мотивування: на підставі чого вони нам відмовили», — заявив генпрокурор.
- З початку серпня 2020 року громадяни Білорусі протестують проти переобрання президентом Лукашенка. Активні протести тривали з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті й отримали покарання за рішенням суду. Понад 400 людей вже засуджені. 290 осіб у Білорусі визнані політичними вʼязнями.
- Комітет державної безпеки Білорусі вніс лідера опозиції Світлану Тихановську та ще 17 громадян Білорусі, які перебувають за кордоном, до переліку осіб, причетних до терористичної діяльності. Там повідомили, що всіх 18 осіб оголошено в міжнародний розшук. Також підготували документи про екстрадицію Тихановської з Литви.