Литва официально отказала Беларуси в выдаче Тихановской

Литовская сторона официально отказала беларусской власти в выдаче оппозиционера Светланы Тихановской.

Об этом сообщил генеральный прокурор Беларуси Иван Швед, пишет издание Zerkalo.io.

Он рассказал, что беларусские власти направляют в различные страны запросы об экстрадиции уехавших из страны после президентских выборов. Против оппозиционеров и участников акций протеста возбуждены уголовные дела. Швед сообщил, что все эти запросы остаются без внимания — кроме Тихановской.

« Действительно, пришли документы, уже официально могу подтвердить, об отказе Литвы в ее выдаче. Но в этом отказе нет никакой мотивировки: на основании чего они нам отказали», — заявил генпрокурор.