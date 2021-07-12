Литва официально отказала Беларуси в выдаче Тихановской

Литовская сторона официально отказала беларусской власти в выдаче оппозиционера Светланы Тихановской.
Об этом сообщил генеральный прокурор Беларуси Иван Швед, пишет издание Zerkalo.io.
Он рассказал, что беларусские власти направляют в различные страны запросы об экстрадиции уехавших из страны после президентских выборов. Против оппозиционеров и участников акций протеста возбуждены уголовные дела. Швед сообщил, что все эти запросы остаются без внимания — кроме Тихановской.
« Действительно, пришли документы, уже официально могу подтвердить, об отказе Литвы в ее выдаче. Но в этом отказе нет никакой мотивировки: на основании чего они нам отказали», — заявил генпрокурор.
- С начала августа 2020 года граждане Беларуси протестуют против переизбрания президентом Александра Лукашенко. Активные протесты продолжались с 9 до 11 августа, когда силовики задержали больше всего людей. Многие из них были избиты и получили наказание по решению суда. Более 400 человек уже осуждены. 290 человек в Беларуси признаны политическими заключенными.
- Комитет государственной безопасности Беларуси внес лидера оппозиции Светлану Тихановскую и еще 17 граждан Беларуси, находящихся за рубежом, в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Там сообщили, что всех 18 человек объявили в международный розыск. Также подготовили документы об экстрадиции Тихановской из Литвы.