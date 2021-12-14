В Беларуси за призывы к введению санкций будут сажать. Лукашенко подписал закон

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который вводит уголовную ответственность за призывы к применению санкций в отношении Беларуси, ее граждан и организаций.
Как сообщили в пресс-службе Лукашенко, 14 декабря он подписал закон, которым вносятся изменения в Уголовный кодекс страны.
Согласно тексту законопроекта, «призывы, направленные на применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Республики Беларусь, физических и юридических лиц», будут наказываться ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет.
В то же время если такие призывы будут обращены к другим государствам, международным и иностранным организациям, предусмотрено наказание от трех до десяти лет лишения свободы.
Если ввести санкции призывал чиновник, используя свои служебные полномочия, или если такие призывы привели к тяжелым последствиям — от четырех до двенадцати лет лишения свободы.
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