Україна збудує завод для виробництва турецьких безпілотників Bayraktar

Україна підпише угоду з Туреччиною про будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar. Також буде створено центр, де навчатимуть операторів дронів.

Про це на брифінгу повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Планується підписати сьогодні рамкову угоду. Вона стосується співпраці України та Туреччини у сфері високих військових технологій. Підписувати уповноважили мене. Одним із прикладів наповнення угоди буде будівництво [в Україні] заводу «Байрактар», який виготовляє безпілотні апарати», — сказав він.

Також буде побудовано навчальний центр, де готуватимуть українських операторів для управління цими дронами. Відповідну угоду підпишуть під час візиту турецької делегації до України 3 лютого.

Резніков також розповів, що на турецьких дронах стоятимуть українські двигуни від «Мотор Січі». Такі безпілотники використовуватимуть як Збройні сили України, так і турецька армія.