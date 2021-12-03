Bloomberg: Туреччина таємно продала Україні більше дронів, аніж офіційно повідомлялося. Найближчим часом будуть ще поставки

Україна отримала від Туреччини значно більше безпілотників Bayraktar, аніж повідомлялося офіційно. Найближчим часом українській стороні передадуть ще близько 20 дронів.
Про це з посиланням на власні джерела на заводі Baykar та серед турецьких чиновників пише Bloomberg.
За їхніми даними, з 2019 року Туреччина продала Україні десятки дронів разом із ракетами та станціями управління.
Окрім цього, наразі Туреччина та Україна домовляються щодо співпраці у питанні ракетобудування. Зокрема, Туреччина хоче створювати космічні ракети, схожі на українські «Зеніт-2». Такі технології можуть допомогти Туреччині розробити власні балістичні ракети.
Також турецькі чиновники зазначили, що така військова співпраця з Києвом не лише означає наявність постійного клієнта та постачальника технологій виробництва двигунів, а й додає Туреччині низку важелів впливу на Росію.
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