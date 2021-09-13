ЗСУ планують придбати у Туреччини ще чотири комплекси безпілотників Bayraktar

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна планує придбати у Туреччини ще чотири комплекси ударних безпілотників Bayraktar.

Про це він розповів в інтерв’ю Report.

За словами Залужного, наразі у складі ЗСУ є два такі комплекси — загалом 12 безпілотників.

«Один комплекс був придбаний в цьому році на замовлення Міністерства оборони. Крім того, для задоволення потреб Збройних сил у 2021—2022 роках планується придбати ще чотири такі комплекси. У майбутньому ми плануємо поповнити арсенал безпілотними летальними апаратами місцевого виробництва», — додав він.

Залужний також визнав, що українські військові поки не мають достатнього досвіду використання цих безпілотників у бойових умовах. Тому в ЗСУ активно вивчають досвід Азербайджану.