ЗСУ планують придбати у Туреччини ще чотири комплекси безпілотників Bayraktar

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна планує придбати у Туреччини ще чотири комплекси ударних безпілотників Bayraktar.
Про це він розповів в інтерв’ю Report.
За словами Залужного, наразі у складі ЗСУ є два такі комплекси — загалом 12 безпілотників.
«Один комплекс був придбаний в цьому році на замовлення Міністерства оборони. Крім того, для задоволення потреб Збройних сил у 2021—2022 роках планується придбати ще чотири такі комплекси. У майбутньому ми плануємо поповнити арсенал безпілотними летальними апаратами місцевого виробництва», — додав він.
Залужний також визнав, що українські військові поки не мають достатнього досвіду використання цих безпілотників у бойових умовах. Тому в ЗСУ активно вивчають досвід Азербайджану.
- 26 листопада колишній головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що у 2021 році Україна купить пʼять турецьких ударних дронів Bayraktar з новими характеристиками. ЗСУ з 2019 року мають на озброєнні 6 безпілотників Bayraktar TB2 з ракетами MAM-L турецької Roketsan.
- На початку листопада 2020 року Туреччина показала випробування важкого ударного дрона Bayraktar Akinci TIHA з українськими двигунами.