Bayraktar на Донбасі: Путін звинуватив Україну у порушенні Мінських угод і поскаржився на відсутність реакції Заходу

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну в порушенні Мінських угод через застосування безпілотників Bayraktar на Донбасі.
Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Росія».
«Це авіація, безпілотна, але це авіація, яку застосовують у зоні конфлікту, що суворо заборонено Мінськими угодами та подальшими домовленостями», — сказав Путін.
Також російський президент поскаржився, що Європа «щось невиразне сказала щодо цього», а США «взагалі підтримали».
«А офіційні особи в Україні прямо кажуть: застосовували і застосовуватимемо далі», — додав він.
Окрім цього, Путін заявив, що Росія ніколи не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі.
«У Мінських угодах не сказано, що Росія є стороною конфлікту, ми ніколи з цим не погоджувалися і не погодимося, ми такими не є», — зазначив президент РФ.
- 28 жовтня бойовики обстріляли селище Гранітне з мінометів, пошкодивши шість житлових будинків. Для захисту життя воїнів і цивільного населення у відповідь ЗСУ вперше підняли БПЛА Bayraktar та знищили артилерію бойовиків.
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- У США заявили, що відповідальність за загострення ситуації на Донбасі лежить саме на Росії. Водночас у Франції та Німеччині висловили занепокоєння через застосування Bayraktar на Донбасі.
- Після цього міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, що Україна має право застосовувати безпілотники Bayraktar над своєю землею, бо це українські апарати, і в Мінських угодах вказано, що заборонені іноземні безпілотники.