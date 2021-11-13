Bayraktar на Донбассе: Путин обвинил Украину в нарушении Минских соглашений и пожаловался на отсутствие реакции Запада

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в нарушении Минских соглашений из-за применения беспилотников Bayraktar на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия».

«Это авиация, беспилотная, но это авиация, применяемая в зоне конфликта, строго запрещенная Минскими соглашениями и дальнейшими договоренностями», — сказал Путин.

Также российский президент пожаловался, что Европа «что-то невнятное сказала по этому поводу», а США «вообще поддержали».

«А официальные лица в Украине прямо говорят: применяли и будем применять дальше», — добавил он.

Кроме того, Путин заявил, что Россия никогда не признает себя стороной конфликта на Донбассе.

«В Минских соглашениях не сказано, что Россия является стороной конфликта, мы никогда с этим не соглашались и не согласимся, мы таковыми не являемся», — отметил президент РФ.