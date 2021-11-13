Bayraktar на Донбассе: Путин обвинил Украину в нарушении Минских соглашений и пожаловался на отсутствие реакции Запада

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в нарушении Минских соглашений из-за применения беспилотников Bayraktar на Донбассе.
Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия».
«Это авиация, беспилотная, но это авиация, применяемая в зоне конфликта, строго запрещенная Минскими соглашениями и дальнейшими договоренностями», — сказал Путин.
Также российский президент пожаловался, что Европа «что-то невнятное сказала по этому поводу», а США «вообще поддержали».
«А официальные лица в Украине прямо говорят: применяли и будем применять дальше», — добавил он.
Кроме того, Путин заявил, что Россия никогда не признает себя стороной конфликта на Донбассе.
«В Минских соглашениях не сказано, что Россия является стороной конфликта, мы никогда с этим не соглашались и не согласимся, мы таковыми не являемся», — отметил президент РФ.
- 28 октября боевики обстреляли поселок Гранитный из минометов, повредив шесть жилых домов. Для защиты жизни воинов и гражданского населения в ответ ВСУ впервые подняли БПЛА Bayraktar и уничтожили артиллерию боевиков.
- Сейчас на вооружении украинских военных уже 12 турецких ударно-разведывательных БПЛА Bayraktar TB2. В 2021—2022 годах Украина планирует приобрести еще четыре комплекса Bayraktar TB2 (24 дрона).
- В США заявили, что ответственность за обострение ситуации в Донбассе лежит именно на России. В то же время во Франции и Германии выразили обеспокоенность по поводу применения Bayraktar на Донбассе.
- После этого министр обороны Украины Алексей Резников пояснил, что Украина имеет право применять беспилотники Bayraktar над своей землей, потому что это украинские аппараты, и в Минских соглашениях указано, что запрещены иностранные беспилотники.