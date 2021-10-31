МИД Турции: Украина должна отказаться от названия Bayraktar, это уже украинские беспилотники

В МИД Турции хотят, чтобы Украина не называла приобретенные у нее беспилотники Bayraktar. Там отметили, что теперь это украинское вооружение и его нельзя называть турецким.
Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, пишет Hurriyet.
«Возможно, он был изготовлен в Турции, но он принадлежит Украине. Турцию нельзя винить в этом. Украина должна прекратить использовать наше название», – пояснил он.
По словам министра, после продажи эти беспилотники нельзя называть турецкими, поскольку они уже не принадлежат Турции.
«Если государство покупает его у нас, это уже не турецкий продукт», — подчеркнул Чавушоглу.
- 28 октября боевики обстреляли поселок Гранитный из минометов, повредив шесть жилых домов. Для защиты жизни воинов и гражданского населения в ответ ВСУ впервые подняли БПЛА Bayraktar и уничтожили артиллерию боевиков.
- Сейчас на вооружении украинских военных уже 12 турецких ударно-разведывательных БПЛА Bayraktar TB2. В 2021—2022 годах Украина планирует приобрести еще четыре комплекса Bayraktar TB2 (24 дрона).
- В США заявили, что ответственность за обострение ситуации на Донбассе лежит именно на России. В то же время во Франции и Германии выразили обеспокоенность по поводу применения Bayraktar на Донбассе.