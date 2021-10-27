На Донбассе погиб украинский военный. Боевики 9 раз открывали огонь

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников погиб один военнослужащий Объединенных сил. Российские наемники 9 раз нарушали «тишину», используя оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Вблизи Гранитного оккупанты реализовали два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В направлении Луганского враг дважды вел огонь, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

У Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия, а в сторону Новолуганского наемники применили ручные противотанковые гранатометы.

В районе Лебединского обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку от Широкино — из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств.

На вражеские вооруженные провокации воины ВСУ открывали ответный огонь и подавили огневые точки противника, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.