Боевики обстреляли из минометов поселок Гранитное на Донбассе, прокуратура открыла производство

На Донбассе боевики обстреляли из минометов поселок Гранитное (Волновахский район) и повредили жилые дома.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
«Утром 26 октября представители незаконных вооруженных формирований РФ совершили минометный обстрел поселка Гранитное Волновахского района. При обстреле повреждены 6 жилых домов», — говорится в сообщении.
Как отмечается, ни один гражданский житель поселка не пострадал.
В настоящее время прокуратура проводит досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
- Необъявленная война на Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские добровольцы.
- В зоне ответственности ОТУ «Восток» 26 октября под обстрелом погиб украинский военный, еще один воин ВСУ получил осколочное ранение.