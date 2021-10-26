На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранение

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников погиб один военнослужащий Объединенных сил. Еще один воин ВСУ получил осколочное ранение.

Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки «Восток».

Военный погиб под обстрелом в зоне ответственности ОТГ «Восток», однако в сообщении не указано вблизи какого именно населенного пункта боевики открывали огонь.

После оказания первой медицинской помощи воина госпитализировали в больницу, его состояние удовлетворительное.