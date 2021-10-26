На Донбасі загинув український військовий, ще один отримав поранення

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Ще один воїн ЗСУ отримав отримав осколкове поранення.

Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Військовий загинув під обстрілом у зоні відповідальності ОТУ «Схід», однак в повідомленні не вказано поблизу якого саме населеного пункту бойовики відкривали вогонь.

Після надання першої медичної допомоги воїна госпіталізували у лікарню, його стан задовільний.