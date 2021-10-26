Бойовики обстріляли з мінометів селище Гранітне на Донбасі, прокуратура відкрила провадження

На Донбасі бойовики обстріляли з мінометів селище Гранітне (Волноваський район) та пошкодили житлові будинки.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

«Зранку 26 жовтня представники незаконних збройних формувань РФ здійснили мінометний обстріл селища Гранітне Волноваського району. Під час обстрілу пошкоджено 6 житлових будинків», — йдеться у повідомленні.