Украина впервые применила ударные дроны Bayraktar в зоне ООС

Вооруженные силы Украины впервые применили на Донбассе ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar против российских оккупантов.

Информацию об этом подтвердил Центр стратегических коммуникаций, а Минобороны опубликовали соответствующее видео.

«Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности подтверждает подлинность видео применения ВС Украины БПЛА Bayraktar TB2 в зоне ООС. С почином», — отметил Центр.

Волонтер Роман Доник отметил, что ударные дроны применили для уничтожения вражеской артиллерии, которая обстреляла село Гранитное.

Утром 26 октября представители незаконных вооруженных формирований РФ совершили минометный обстрел поселка Гранитное Волновахского района. При обстреле повреждены 6 жилых домов.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный директивой разрешил военным в зоне боевых действий на Донбассе открывать ответный огонь по российским боевикам без согласования с высшим руководством. Командиры на месте могут сами принимать решения — в зависимости от ситуации.