Україна вперше застосувала ударні дрони Bayraktar у зоні ООС

Збройні сили України вперше застосували на Донбасі ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar проти російських окупантів.

Інформацію про це підтвердив Центр стратегічних комунікацій, а Міноборони опублікувало відповідне відео.

«Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підтверджує справжність відео застосування ЗС України БПЛА Bayraktar TB2 в зоні ООС. З почином», — зазначили в Центрі.

Волонтер Роман Донік зазначив, що ударні дрони застосували для знищення ворожої артилерії, яка обстріляла село Гранітне.

Зранку 26 жовтня представники незаконних збройних формувань РФ здійснили мінометний обстріл селища Гранітне Волноваського району. Під час обстрілу пошкоджено 6 житлових будинків.

Нагадаємо, 28 жовтня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний директивою дозволив військовим у зоні бойових дій на Донбасі відкривати вогонь у відповідь по російських бойовиках без узгодження з вищим керівництвом. Командири на місці можуть самі ухвалювати рішення — залежно від ситуації.