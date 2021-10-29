США обвинили Россию в содействии эскалации на Донбассе и попытке переложить ответственность на Украину

В США заявили, что ответственность за обострение ситуации в Донбассе лежит именно на России.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальной странице посольства Соединенных Штатов в Киеве.

«Поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубическую артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского воина», — отметили в США.