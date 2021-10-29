США звинуватили Росію у сприянні ескалації на Донбасі та намаганні перекласти відповідальність на Україну

У США заявили, що відповідальність за загострення ситуації на Донбасі лежить саме на Росії.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційній сторінці посольства Сполучених Штатів у Києві.

«Підтримувана Росією сторона неодноразово використовувала гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил, прямо порушуючи посилені заходи, узгоджені минулого року, і нещодавно вбила українського воїна», — наголосили у США.