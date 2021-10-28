Бойовики на Донбасі 7 разів порушили режим припинення вогню, поранені двоє українських військових

У четвер, 28 жовтня, на Донбасі під час обстрілів з боку російських найманців були поранені двоє українських військових.
Про це повідомили у пресслужбі Операції обʼєднаних сил.
За даними штабу, воїнам надали домедичну допомогу й евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я обох — середньої важкості.
Як зазначили військові, від початку доби бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, чотири з них — із забороненого Мінськими домовленостями озброєння:
- поблизу Луганського — зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- у напрямку Кримського — з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу Красногорівки — з мінометів калібру 82 мм;
- біля Новозванівки — з мінометів калібру 120 мм;
- у напрямку Троїцького — зі стрілецької зброї.
Окрім того, на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника, імовірно, «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
Українські бійці відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли.
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