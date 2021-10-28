Бойовики на Донбасі 7 разів порушили режим припинення вогню, поранені двоє українських військових

У четвер, 28 жовтня, на Донбасі під час обстрілів з боку російських найманців були поранені двоє українських військових.

Про це повідомили у пресслужбі Операції обʼєднаних сил.

За даними штабу, воїнам надали домедичну допомогу й евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я обох — середньої важкості.