Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, ранены двое украинских военных

В четверг, 28 октября, на Донбассе во время обстрелов со стороны российских наемников были ранены двое украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

По данным штаба, воинам оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих — средней тяжести.