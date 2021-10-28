Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, ранены двое украинских военных

В четверг, 28 октября, на Донбассе во время обстрелов со стороны российских наемников были ранены двое украинских военных.
Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.
По данным штаба, воинам оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих — средней тяжести.
Как отметили военные, с начала суток боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, четыре из них — из запрещенного Минскими договоренностями вооружения:
- возле Луганского — из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- в направлении Крымского — из минометов калибра 82 мм;
- неподалеку от Красногоровки — из минометов калибра 82 мм;
- возле Новозвановки — из минометов калибра 120 мм;
- в сторону Троицкого — из стрелкового оружия.
Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника, вероятно, «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.
Украинские бойцы открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
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