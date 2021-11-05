Министр обороны Резников объяснил, почему Украина может применять на Донбассе беспилотники Bayraktar: Мы на своей земле

«В тексте Минских соглашений четко записано «запрет ограничения беспилотных аппаратов». Но там есть одно важное слово, которое забывают даже наши немецкие друзья — «иностранных». То есть это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей. Мы на своей земле, и это украинский беспилотный аппарат», — подчеркнул он.

Также Резников отметил, что Украина применила Bayraktar, реализовав свое право на самозащиту, ведь боевики нарушили Минские соглашения и обстреливали украинскую территорию, к тому же погиб военный ВСУ. Это зафиксировали Совместный центр коммуникаций и контроля и ОБСЕ.

«Стратегия Путина такова — он хочет посадить за один стол переговоров официальную Украину с подчиненными им оккупационными режимами, которые называют себя какими-то там «республиками» — террористы, наемники, которые сегодня работают в 1-м, 2-м армейских корпусах. Так они трактуют Минские соглашения. Но стратегия президента Зеленского — не садиться за стол ни с сепаратистами, ни с террористами. Разговаривать он будет только с президентом другой страны с помощью президентов и канцлеров дружественных стран», — заявил министр.