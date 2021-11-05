Міністр оборони Резніков пояснив, чому Україна може застосовувати на Донбасі безпілотники Bayraktar: Ми на своїй землі

Україна має право застосовувати безпілотники Bayraktar над своєю землею, бо це українські апарати.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна 24».
«У тексті Мінських угод чітко записано «заборона обмеження безпілотних апаратів». Але там є одне важливе слово, яке забувають навіть наші німецькі друзі, — «іноземних». Тобто це росіянам заборонено використовувати безпілотники над українською землею. Ми на своїй землі, і це український безпілотний апарат», — наголосив він.
Також Резніков зауважив, що Україна застосувала Bayraktar, реалізувавши своє право на самозахист, адже бойовики порушили Мінські угоди й обстрілювали українську території, до того ж загинув військовий ЗСУ. Це зафіксували Спільний центр комунікацій та контролю та ОБСЄ.
«Стратегія Путіна така — він хоче посадити за один стіл переговорів офіційну Україну з підлеглими ним окупаційними режимами, які себе називають якимись там «республіками» — терористи, найманці, які сьогодні працюють у 1-му, 2-му армійських корпусах. Бо так вони трактують Мінські угоди. Але стратегія президента Зеленського — не сідати за стіл ні із сепаратистами, ні з терористами. Розмовлятиме він лише з президентом іншої країни за допомогою президентів та канцлерів дружніх країн», — заявив міністр.
- 28 жовтня бойовики обстріляли селище Гранітне з мінометів, пошкодивши шість житлових будинків. Для захисту життя воїнів і цивільного населення у відповідь ЗСУ вперше підняли БПЛА Bayraktar та знищили артилерію бойовиків.
- Наразі на озброєнні українських військових є уже 12 турецьких ударно-розвідувальних БПЛА Bayraktar TB2. У 2021—2022 роках Україна планує придбати ще чотири комплекси Bayraktar TB2 (24 дрони).
- У США заявили, що відповідальність за загострення ситуації на Донбасі лежить саме на Росії. Водночас у Франції та Німеччині висловили занепокоєння через застосування Bayraktar на Донбасі.