Міністр оборони Резніков пояснив, чому Україна може застосовувати на Донбасі безпілотники Bayraktar: Ми на своїй землі

«У тексті Мінських угод чітко записано «заборона обмеження безпілотних апаратів». Але там є одне важливе слово, яке забувають навіть наші німецькі друзі, — «іноземних». Тобто це росіянам заборонено використовувати безпілотники над українською землею. Ми на своїй землі, і це український безпілотний апарат», — наголосив він.

Також Резніков зауважив, що Україна застосувала Bayraktar, реалізувавши своє право на самозахист, адже бойовики порушили Мінські угоди й обстрілювали українську території, до того ж загинув військовий ЗСУ. Це зафіксували Спільний центр комунікацій та контролю та ОБСЄ.

«Стратегія Путіна така — він хоче посадити за один стіл переговорів офіційну Україну з підлеглими ним окупаційними режимами, які себе називають якимись там «республіками» — терористи, найманці, які сьогодні працюють у 1-му, 2-му армійських корпусах. Бо так вони трактують Мінські угоди. Але стратегія президента Зеленського — не сідати за стіл ні із сепаратистами, ні з терористами. Розмовлятиме він лише з президентом іншої країни за допомогою президентів та канцлерів дружніх країн», — заявив міністр.