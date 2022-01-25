«Не означає неминучу ескалацію». Зеленський у новому відеозверненні пояснив, чому деякі країни евакуюють дипломатів з України

«Посольства країн ЄС та багато інших залишають усіх своїх працівників в Україні. А те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів, — ще зовсім не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри. Разом із партнерами ми працюємо спільно, діємо єдиною командою», — запевнив він.

Про це він заявив у відеозверненні 25 січня.

Також Зеленський нагадав, що завтра, 26 січня, запланована зустріч радників лідерів країн «нормандського формату».

«Ми працюємо, щоб якомога швидше відбулася зустріч чотирьох президентів задля майбутнього настання миру в Україні. Звісно, рожевих окулярів немає, дитячих ілюзій немає — все непросто. Але є надія, спокій, витримка і робота 24 на 7. А отже, буде результат. А отже, буде і мир», — сказав президент.

Окремо Зеленський закликав українців не вірити чуткам і фейкам та запевнив, що Україні вистачить сил перемогти усі спроби дестабілізації.