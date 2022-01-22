У Кремлі анонсували зустріч у «нормандському форматі» в Парижі. В Офісі президента України уточнили дату

Про це з посиланням на джерело в Адміністрації президента РФ повідомляють російські інформагентства Интерфакс , РИА Новости , ТАСС та інші.

«Про це попередньо домовилися 6 січня на зустрічі в Архангельському», — запевнило джерело.

Також зазначається, що від Росії на зустрічі буде заступник глави Адміністрації президента РФ, кремлівський куратор Донбасу Дмитро Козак.

Водночас російське видання «КоммерсантЪ» уточнило, що 25 січня учасники зустрічі лише зберуться у столиці Франції, а переговори відбудуться наступного дня — 26 січня.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, який теж візьме участь у переговорах, заявив, що зустріч політрадників запланована на 26 січня.

«Радники лідерів Франції, Німеччини, України та Росії зустрінуться 26 січня», — заявив він у коментарі агентству Інтерфакс-Україна, але не підтвердив, що зустріч відбудеться в Парижі.