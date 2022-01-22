У Кремлі анонсували зустріч у «нормандському форматі» в Парижі. В Офісі президента України уточнили дату

Зустріч політичних радників лідерів країн «нормандського формату» відбудеться 25 січня в Парижі.
Про це з посиланням на джерело в Адміністрації президента РФ повідомляють російські інформагентства Интерфакс, РИА Новости, ТАСС та інші.
«Про це попередньо домовилися 6 січня на зустрічі в Архангельському», — запевнило джерело.
Також зазначається, що від Росії на зустрічі буде заступник глави Адміністрації президента РФ, кремлівський куратор Донбасу Дмитро Козак.
Водночас російське видання «КоммерсантЪ» уточнило, що 25 січня учасники зустрічі лише зберуться у столиці Франції, а переговори відбудуться наступного дня — 26 січня.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, який теж візьме участь у переговорах, заявив, що зустріч політрадників запланована на 26 січня.
«Радники лідерів Франції, Німеччини, України та Росії зустрінуться 26 січня», — заявив він у коментарі агентству Інтерфакс-Україна, але не підтвердив, що зустріч відбудеться в Парижі.
- «Нормандський формат» — це переговори президентів України, Франції, Росії та федерального канцлера Німеччини («нормандської четвірки») щодо війни на Донбасі. Востаннє лідери країн проводили зустріч у форматі відеоконференції в листопаді 2020 року. Зустріч наживо в Парижі відбулася у грудні 2019 року. Україна планувала зустріч у 2021 році, але Росія методично уникає підготовки до зустрічі.
- 8 листопада 2021 року голова МЗС РФ Лавров відмовився від зустрічі в рамках формату, пославшись, зокрема, на відсутність підсумкового документа майбутньої зустрічі. 10 листопада Німеччина та Франція звинуватили Росію у зриві запланованих переговорів у «нормандському форматі». Вони зазначили, що РФ висуває неприйнятні умови та хоче стати нейтральним посередником.
- У МЗС України заявили, що Росія таким чином «добиває формат», а в РФ висунули умови для зустрічі — Україна має виконати всі Мінські домовленості.
- 6 січня 2022 року заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що Росія готова відновити переговори з Україною щодо Донбасу в «нормандському форматі».