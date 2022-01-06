Росія погодилася відновити перемовини з Україною щодо Донбасу у «нормандському форматі»

Росія готова провести наступні перемовини з Україною щодо Донбасу у «нормандському форматі», а не окремо з представниками Франції та Німеччини без української сторони.

Про це повідомив заступник голови Адміністрації президента РФ, куратор Донбасу з Кремля Дмитро Козак, пишуть РИА Новости.

Перемовини між Козаком та зовнішньополітичними радниками Німеччини і Франції тривали 4,5 години у Підмосков’ї.

«Обговорили цілу низку практичних кроків щодо реалізації Мінських угод, домовилися про плани щодо подальших контактів, у тому числі за участю вже українського керівництва для того, щоб у найкоротший термін завершити конфлікт», — сказав Козак журналістам.