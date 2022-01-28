Володимир Зеленський дав велику пресконференцію для іноземних журналістів. Про вступ до НАТО, зустріч із Путіним, вторгнення Росії та (звісно) Петра Порошенка — головні тези

Про війська РФ біля кордону

Зеленський не вважає рівень ескалації на українських кордонах з боку військ Російської Федерації вищим, ніж він був на початку 2021 року. «Якщо ви бачитимете лише супутникову інформацію, ви можете, наприклад, побачити збільшення кількості військ, але ви не можете точно оцінити: це збільшення військ, це спроба налякати, це атака чи це ротація військ. Триває психологічний наратив з боку, наприклад, Росії та сепаратистів — психологічний, залякування. Це відбувається дуже часто», — сказав Зеленський.

Про можливе вторгення Росії

За словами Зеленського, загрози нависають над Україною завжди — вона з ними системно бореться та готується до різних сценаріїв вторгнення. «Якщо буде повномасштабна війна, це буде війна не лише з Україною і не лише на території нашої країни — це буде гібридна війна з багатьма країнами одночасно», — пояснив Зеленський, додавши, що війни у класичному розумінні більше не буде, мовляв «Росія не обмежується просто пострілами».

На його думку, саме превентивні санкції Заходу можуть вплинути на стримування ескалації Кремля. Також він засудив заяви політиків, які датують вторгнення.

«Ми зараз отримуємо інформацію, що війна може бути в січні, в лютому. Я ще раз повторюю: вона може бути. І давайте тут ставити три крапки, але точно не ставити одну крапку й казати, що так – вона буде», — наголосив він.

Про економіку на тлі загрози війни

Президент розкритикував інформаційну паніку довкола можливої ескалації, мовляв від цього страждає економіка України. «На стабілізацію економічної ситуації Україна витратить щонайменше $4-5 млрд. На меншу цифру я не розраховую, саме така сума нам потрібна», — сказав Зеленський.

Також він заперечив, що применшує загрозу вторгнення задля збереження економічної стабільності країни.

Про Петра Порошенка

Відповідаючи на питання журналістів про звинувачення проти Петра Порошенка, Зеленський заявив, що Порошенко досі вважає себе чинним президентом і це нагативно впливє на протидію Росії.

«Довіра до чинного президента Україна і розуміння іншими політиками, що вони колишні, майбутні, але не чинні президенти — саме це робить нашу державу об’єднаною і сильною. Якщо ми обʼєднані — ризики щодо ескалації з боку Росії будуть дуже зменшені», — сказав Зеленський.

Про дестабілізацію всередині країни

Володимир Зеленський називає внутрішню дестабілізацію ситуації у країні найбільшою небезпекою, яка може спровокувати РФ до ескалації.

«Найбільший ризик для України і суверенітету нашої держави — це дестабілізація всередині нашої держави. Якщо ми обʼєднані народом, обʼєднані армією та обʼєднані стабільною владою в країні, ризики ескалації з боку Росії буде зменшено», — сказав Зеленський.

Про вступ у НАТО

За словами президента, Україна через загрозу з боку РФ має отримати найближчим часом чітку відповідь про перспективи членства у Північноатлантичному альянсі, оскільки це не залежить від Кива.

«Коли ми будемо в НАТО, залежить на сьогодні не від України. Жодна країна не захищатиме Україну, якщо Росія зважиться на масштабне вторгнення. І це дуже страшно для НАТО, бо якщо взяти Україну в Альянс, то доведеться її захищати. І це дуже серйозні виклики для НАТО. Але якщо буде повномасштабна війна, то вона буде і на кордонах деяких країн НАТО», — зазначив Зеленський.

Про евакуацію дипломатів

Президент вважає помилкою крок країн, які дали дозвіл або наказ на евакуацію співробітників дипломатичних відомств в Україні. Також він не вітає надто категоричні заяви щодо неминучасті війни.

«Я вважаю, що це помилка і відверто про це говорю. Я не маю права говорити, що це помилка урядів поважних держав. Я вважаю, що це помилка для нас, для України. У такій ситуації всі повинні бути на місці», — зазначив президент.

Про стосунки з Джо Байденом

Зеленський заперечив наявність конфлікту з президентом США: «Коли кажуть, що у нас є непорозуміння, то у нас немає непорозумінь з президентом США. Я просто глибоко розумію, що відбувається в моїй державі, як він глибоко розуміє, що відбувається в США».

Про очікування від Росії

Зеленський очікує від РФ дій щодо деескалації ситуації поблизу кордонів із Україною на підтвердження заяв про небажання агресії проти України.

«Якщо Росія на сьогодні комунікує, що вона за Мінські домовленості і що вона не збирається нападати на Україну, і вона про це відверто говорить, то вона точно може принаймні показати кроки, які підтверджують ці слова», — сказав президент.

Про зустріч з Путіном

Президент заявив, що хоче серйозних перемовин з главою Кремля Володимиром Путіном, мовляв запрошення глави МЗС Росії легковажне [Лавров нещодавно сказав: «Якщо президент України хоче домовлятися, то хай приїжджає у Москву, Санкт-Петербург, Сочі»].

«Але ми не можемо там говорити про Донбас. Навіщо запрошувати людину в такому форматі, щоб вона не погодилася. Навіщо про це говорити. Ти ж чоловік, доросла людина. Це верх цинізму», — сказав Зеленський і додав, що хоче зустрітися з Путіним та не боїться жодного формату перемовин.