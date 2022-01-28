Суд переніс розгляд апеляції на запобіжний захід Порошенку на 11 лютого

Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги на запобіжний захід пʼятому президенту Петру Порошенку у справі про торгівлю вугіллям з окупованими територіями на 11 лютого.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

У ДБР нагадали, що Порошенку повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу.