СБУ вручила підозру колишньому міністру енергетики Демчишину — через поставки вугілля з окупованого Донбасу

Служба безпеки України повідомила про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України, який обіймав цю посаду з 2014 по 2016 рік — Володимиру Демчишину.

Про це СБУ заявила 12 листопада.

Слідство встановило, що Демчишин протягом грудня 2014 — лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади на державних підприємствах, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, представників «Л/ДНР».

Крім цього, міністр перевищив свої повноваження і змусив керівників державної компанії «Центренерго» укласти кілька угод з представниками «Л/ДНР». Зокрема, щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 мільярди гривень.

Як наслідок його дій, у розпорядження терористів надійшло понад 200 мільйонів гривень. Це допомогло «урядам» бойовиків закріпитися. Ба більше, Росія менше витрачалась на фінансування «Л/ДНР».

Володимиру Демчишину повідомили про підозру за статтею 258-3 Кримінального кодексу України — сприяння терористичній групі чи терористичній організації. У цій справі вже є підозра народному депутату Віктору Медведчуку.