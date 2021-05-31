Bihus.Info опублікував нові «плівки Медведчука» про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу і переговори з бойовиками

Також Медведчук пропонував постачати вугілля до України «за бартером», наприклад, в обмін на продукти. Проте в Росії з такою пропозицією не погодилися, зауваживши, що людям потрібні гроші.

На плівках чутно, як кум російського президента Володимира Путіна говорить заступнику глави уряду РФ Дмитру Козаку, що Україна буде купувати вугілля в бойовиків через фірму-посередник, після цього вона продаватиме вугілля «Центренерго».

Від початку війни в 2014 році значна частина українського вугілля опинилась під контролем бойовиків. Попри те, що представники української влади запевняли, що купувати вугілля в них не будуть, Медведчук вів переговори з ватажком бойовиків «ДНР» Олександром Захарченком, «міністром оборони ДНР» Володимиром Кононовим та «омбудсменом ДНР» Дар’єю Морозовою.

Журналісти Bihus.Info оприлюднили третю частину записів телефонних розмов нардепа «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука про вугільні контракти та переговори з бойовиками і представниками уряду РФ.

Окрім цього, Медведчук радив Кремлю припинити продаж свого вугілля, щоби шантажувати Україну. Згодом політик запевнив заступника голови російського уряду Дмитра Козака, що Україна готова платити, а возити готівку буде СБУ — «перший заступник голови СБУ». Перший транш відправили бойовикам 31 грудня 2014 року, а другий мав бути 5 січня.

Проте після надходження оплати за вугілля бойовики не відправили його в Україну, тому Медведчуку довелося просити Козака вплинути на них.

«По Донецьку відвантажили тільки 27 вагонів — це на 1,5 млн гривень. А по Луганську взагалі — навіть ще транспорт не замовили і нічого не відвантажували. Вони ж передоплату отримали 10 млн, по 5 млн, і ми ж збираємося завтра новий транш. А вугілля тільки на 1,5 млн дали. І то ці вагони ще навіть не пройшли цю… лінію розмежування. Тобто 27 вагонів відвантажили і все», — скаржився політик 4 січня 2015 року в телефонній розмові з заступником голови уряду РФ.

Зазначимо, після цієї розмови вугілля таки відправили в повному обсязі.

За даними Bihus.Info, Медведчук будував на постачанні вугілля власний бізнес. Зокрема, йдеться про дві компанії з Гонконгу, які раніше вже возили вугілля з Росії, але юридично причетність до них кума Путіна було складно довести, оскільки записані вони не на нього, — Arida Global Limited та Cortex Sales Limited. Посередництво на вугіллі, за підрахунками журналістів, принесло Медведчуку приблизно третину мільярда гривень.