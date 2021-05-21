Суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом

Київський апеляційний суд залишив нардепа від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука під цілодобовим домашнім арештом.
Відповідне рішення суд ухвалив 21 травня, розглянувши апеляцію на рішення Печерського суду Києва щодо запобіжного заходу. Рішення апеляційного суду не підлягає оскарженню.
Зазначимо, ухвалу суду першої інстанції оскаржували як адвокати Медведчука, так і прокуратура.
Зокрема, захист нардепа просив скасувати запобіжний захід або віддати Медведчука на поруки. Адвокати вважають оголошену Медведчуку підозру бездоказовим припущенням, також вони заявили про порушення норм Кримінально-процесуального кодексу та незаконність досудового слідства.
Окрім цього, захисники нардепа запевняли, що прокуратура не довела наявність ризиків у разі застосування більш м'якого запобіжного заходу, бо їхній підзахисний не буде тікати.
Водночас прокуратура просила взяти Медведчука під варту з альтернативою застави понад 300 мільйонів гривень, наголошуючи, що він може чинити тиск на інших фігурантів справи або втекти.
Після оголошення рішення суду Медведчук заявив, що незадоволений ним.
- 11 травня 2021 року СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписані підозри — вони стосуються трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
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- 12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, де йому повідомили про підозру.
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