Суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом

Зазначимо, ухвалу суду першої інстанції оскаржували як адвокати Медведчука, так і прокуратура.

Київський апеляційний суд залишив нардепа від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука під цілодобовим домашнім арештом.

Зокрема, захист нардепа просив скасувати запобіжний захід або віддати Медведчука на поруки. Адвокати вважають оголошену Медведчуку підозру бездоказовим припущенням, також вони заявили про порушення норм Кримінально-процесуального кодексу та незаконність досудового слідства.

Окрім цього, захисники нардепа запевняли, що прокуратура не довела наявність ризиків у разі застосування більш м'якого запобіжного заходу, бо їхній підзахисний не буде тікати.

Водночас прокуратура просила взяти Медведчука під варту з альтернативою застави понад 300 мільйонів гривень, наголошуючи, що він може чинити тиск на інших фігурантів справи або втекти.

Після оголошення рішення суду Медведчук заявив, що незадоволений ним.