Суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом

Отметим, решение суда первой инстанции обжаловали как адвокаты Медведчука, так и прокуратура.

Киевский апелляционный суд оставил нардепа от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом.

В частности, защита нардепа просила отменить меру пресечения или отдать Медведчука на поруки. Адвокаты считают объявленное Медведчуку подозрение бездоказательным предположением, также они заявили о нарушении норм Уголовно-процессуального кодекса и незаконности досудебного следствия.

Кроме этого, защитники нардепа уверяли, что прокуратура не доказала наличие рисков в случае применения более мягкого пресечения, потому что их подзащитный не будет бежать.

В то же время прокуратура просила взять Медведчука под стражу с альтернативой залога более 300 миллионов гривен, отмечая, что он может оказать давление на других фигурантов дела или скрыться.

После оглашения решения суда Медведчук заявил, что недоволен им.