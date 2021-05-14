«Уверена в своих действиях». Венедиктова заявила, что обжалует меру пресечения Медведчуку

Офис генерального прокурора обжалует меру пресечения нардепу от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку, который сейчас находится под домашним арестом.

Об этом в эфире «Свобода слова Савика Шустера» заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Почему так получилось? Я как генпрокурор просила арест и залог, потому что так предусмотрено законом. Нравится ли мне, что я не получила то, чего просила? Я думаю, что это очевидно. Если прокурор с чем-то пришел, то он уверен в том, что просит, поэтому я ознакомлюсь с решением суда, чтобы мы понимали мотивацию, надо его прочитать. Я уверена в своих действиях. Для объективности я изучу все, прочитаю», — заявила Венедиктова.

Она добавила, что уверена в документах, которые подготовила, и «будет идти дальше». Кроме того, генпрокурор добавила, что ликвидация российской компании, которые фигурирует в деле Медведчука, не повлияет на ход расследования.