«Схемы»: Российские власти решили ликвидировать компанию, которая фигурирует в подозрении Медведчуку. Данные вносили «задним числом»

Власти России начали процесс ликвидации российской компании «Новые проекты», которая фигурирует в подозрении нардепу «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку по разграбление недр.

Соответствующая запись в реестре юридических лиц России сделана уже на следующий день после вручения Медведчуку подозрения, сообщают журналисты проекта «Схемы».

Компания «Новые проекты» владеет российской лицензией на добычу нефти и газа на участке «Глубокая», который до аннексии Крыма контролировался Украиной.

Журналисты указывают, что в выписке на компанию по состоянию на 14 мая существует «запись № 19» от октября 2020 года о том, что инспекторы Федеральной налоговой службы РФ проверили данные компании и установили некую недостоверность. И именно это якобы стало основанием для регистрационной службы РФ начать процесс ликвидации.

Но, как добавляют журналисты, если брать выписку на компанию по состоянию на начало мая, то в ней отсутствует вышеупомянутая «запись № 19». Хотя эти данные должны обновляться в системе фактически в режиме реального времени. Это, отмечают расследователи, может указывать на то, что данные внесли «задним числом».

Вместе с тем, лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на участке «Глубокая» компании «Новые проекты» все еще остается в силе — до 2046 года.

О чем идет речь?

Медведчук и его соратник Тарас Козак подозреваются в госизмене и разграблении недр, принадлежащих народу Украины. Речь идет о незаконной добыче газа на месторождении «Глубокая» (75 км от Феодосии) в оккупированном Россией Крыму. Компания «Новые проекты», связанная с Медведчуком, в 2012 году получила специальное разрешение на разработку этого месторождения. Объем залежей газа на этом участке оценивают в 38 миллиардов гривен.

11 мая СБУ обнародовала телефонные разговоры Медведчука с одним из заместителей главы правительства России (вероятно — действующим заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком), в которых говорилось о механизме переоформления этого месторождения согласно российскому законодательству. В 2015 году Медведчук привлек к этому процессу Козака.

Наконец, в 2016 году — после принятия соответствующих изменений в «законодательстве» Крыма — оккупационная власть выдала перерегистрированной в России компании Медведчука «Новые проекты» лицензию на добычу газа на участке «Глубокая».