«Схеми»: Російська влада вирішила ліквідувати компанію, яка фігурує у підозрі Медведчуку. Дані вносили заднім числом

Влада Росії розпочала процес ліквідації російської компанії «Новые проекты», яка фігурує у підозрі нардепу «Опозиційної платформи — За життя» Віктору Медведчуку щодо розграбування надр.

Відповідний запис у реєстрі юридичних осіб Росії зробили наступного дня після вручення Медведчуку підозри, повідомляють журналісти проєкту «Схеми».

Компанія «Новые проекты» володіє російською ліцензією на видобуток нафти та газу на ділянці «Глибока», яку до анексії Криму контролювала Україна.

Журналісти вказують, що у виписці на компанію станом на 14 травня є «запис № 19» від жовтня 2020 року про те, що інспектори Федеральної податкової служби РФ перевірили дані компанії та встановили певну недостовірність. І саме це нібито стало підставою для реєстраційної служби РФ розпочати процес ліквідації.

Але, як додають журналісти, якщо брати витяг на компанію станом на початок травня, то в ньому відсутній вищезгаданий «запис № 19». Хоча ці дані мають оновлюватись у системі фактично в режимі реального часу. Це, зазначають розслідувачі, може вказувати на те, що дані внесли заднім числом.

Водночас ліцензія на геологічне вивчення, розвідку і видобуток корисних копалин на ділянці «Глибока» компанії «Новые проекты» залишається чинною до 2046 року.

Про що йдеться?

Медведчука та його соратника Тараса Козака підозрюють у держзраді та розграбуванні надр, що належать народу України. Ідеться про незаконний видобуток газу на родовищі «Глибока» (75 км від Феодосії) в окупованому Росією Криму. Повʼязана з Медведчуком компанія «Новые проекты» у 2012 році отримала спецдозвіл на його розробку. Обʼєм покладів корисних копалин на цій ділянці оцінюють у 38 мільярдів гривень.

11 травня СБУ оприлюднила телефонні розмови Медведчука з одним із заступників глави уряду Росії (імовірно, чинним заступником глави Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком), в яких йшлося про механізм переоформлення цього родовища згідно з російським законодавством. У 2015 році Медведчук залучив до цього процесу Козака.

Зрештою у 2016 році — після ухвалення відповідних змін до «законодавства» Криму — окупаційна влада видала перереєстрованій у Росії компанії «Новые проекты» ліцензію на видобуток газу на ділянці «Глибока».