«Впевнена у своїх діях». Венедіктова заявила, що оскаржуватиме запобіжний захід Медведчуку

Офіс генерального прокурора оскаржуватиме запобіжний захід нардепу від «Опозиційної платформи — За життя» Віктору Медведчуку, який наразі перебуває під домашнім арештом.

Про це в ефірі «Свобода слова Савіка Шустера» заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.

«Чому так вийшло? Я як генпрокурор просила арешт і заставу, тому що так передбачено законом. Чи подобається мені, що я не отримала те, чого просила? Я думаю, що це очевидно. Якщо прокурор з чимось прийшов, то він впевнений у тому, що він просить, тому я ознайомлюся з рішенням суду, щоб ми розуміли мотивацію, то треба його прочитати. Я впевнена у своїх діях. Для об’єктивності я вивчу все, прочитаю», — заявила Венедіктова.

Вона додала, що впевнена у документах, які підготувала, і «буде йти далі». Крім того, генпрокурор додала, що ліквідація російської компанії, які фігурує у справі Медведчука, не вплине на перебіг розслідування.