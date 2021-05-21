Медведчук прибыл на рассмотрение апелляции и заверил, что не передавал спецслужбам РФ секретную информацию о ВСУ

Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук уверяет, что у него нет доступа к государственной тайне и он не передавал российским спецслужбам РФ секретную информацию о расположении подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом он заявил 21 мая, перед началом рассмотрения апелляции на назначенную ему меру пресечения.

«Я никогда не владел секретной информацией все эти годы. У меня был доступ к секретным материалам всех форм секретности до 2004 года, когда работал главой Администрации [президента Украины]. После этого в течение 15 лет я не был допущен к секретным данным», — сказал нардеп.

В ответ на вопрос о неофициальном общении с боевиками на Донбассе в 2014 году Медведчук сказал, что «вел переговоры в соответствии с полномочиями, которые были предоставлены по мирному урегулированию».

«Я участвовал в переговорах для того, чтобы достичь договоренностей, главная стратегическая цель которых — мирное урегулирование на Донбассе», — отметил Медведчук и добавил, что не передавал никаких гарантий лидерам «ЛНР» и «ДНР» от Украины, потому что не имел на это полномочий.