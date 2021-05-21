Медведчук прибув на розгляд апеляції та запевнив, що не передавав спецслужбам РФ секретну інформацію про ЗСУ

Народний депутат від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук запевняє, що не має доступу до державної таємниці та не передавав російським спецслужбам РФ секретну інформацію про розташування підрозділів Збройних сил України.

Про це він заявив 21 травня, перед початком розгляду апеляції на призначений йому запобіжний захід.

«Я ніколи не володів секретною інформацією всі ці роки. У мене був доступ до секретних матеріалів усіх форм секретності до 2004 року, коли працював головою Адміністрації [президента України]. Після цього протягом 15 років я ніколи не був допущений до секретних даних», — сказав нардеп.

У відповідь на запитання про неофіційне спілкування з бойовиками на Донбасі у 2014 році Медведчук сказав, що «вів переговори відповідно до повноважень, які були надані щодо мирного врегулювання».

«Я брав участь у переговорах для того, щоб досягти домовленостей, головна стратегічна мета яких — мирне врегулювання на Донбасі», — зауважив Медведчук і додав, що не передавав жодних гарантій лідерам «ЛНР» і «ДНР» від України, бо не мав на це повноважень.