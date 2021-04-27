ЗМІ опублікували запис імовірної розмови Медведчука з головою російської «Транснафти». Вони обговорювали «справу труби»

Видання «Обозреватель» опублікувало запис можливої розмови нардепа «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука і президента оператора магістральних нафтопроводів Росії «Транснафта» Миколи Токарєва.
На записі люди з голосами, схожими на голоси Медведчука і Токарєва, обговорюють «справу щодо труби», а також приїзд першого в Росію «на наступному тижні». Розмова нібито відбулася у 2015 році.
Після привітання чоловік з голосом, схожим на голос Медведчука, каже фразу «плюс сім», імовірно, підтверджуючи домовленість про зустріч через тиждень. Далі він говорить наступне: «Миколо Петровичу! Ще одне. Я тут розмовляв з нашим головним, так. Ну, ще на тому тижні ми там розмовляли. Ну там же зупинили... Перенесли цю справу, так? По трубі, по трубі. І в нього там є пропозиція, тому я, напевно, наступного тижня приїду — я вам розповім. Ідеї».
Його спірозмовник із голосом, схожим на голос Токарева, уточнює: «Там зараз все призупинено?»
«Так, так, так, так, так. Це ми там. Він там контролює особисто. Ну так, як я вам й обіцяв. Тому я до вас приїду, поговоримо, потім будемо думати, що робити або не робити», — відповідає людина з голосом, схожим на голос Медведчука, після чого прощається.
- 19 лютого РНБО ввела санкції проти 8 осіб (трьох українців, пʼятьох росіян) — серед них нардеп ОПзЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко (за фінансування тероризму). Того ж дня РНБО доручила повернути в держвласність нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», який опинився у власності компанії з орбіти Медведчука. Сам нардеп заперечує свою причетність.
- Трубопровід заарештували, а вже 16 квітня він отримав нового управителя в особі компанії «Укртранснафта».
- Цілком можливо, що Медведчук і Токарев обговорювали саме цей трубопровід. Дочірня компанія російської «Транснафти» допомагала з тим, щоб у зазначений період труба не опинилася в держвласності України. У 2017 році трубою заволоділа компанія «ПрикарпатЗахідтранс», яку повʼязують з Медведчуком.